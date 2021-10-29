أخبار عاجلة

أسوان يستعيد صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم -
أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على اللاعبين بعد خسارة الديربي -
برشلونة ينهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة على سيلتا فيجو -
الشوط الأول: تشيلسي يتقدم بهدف «هافرتز» على بيرنلي -
القيادة تُعزّي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح" -
توقيع الكشف الطبي على 2217 مواطنا خلال قوافل طبية بأسوان -
رحلة ترفيهية بالغواصة لمرضى الأورام و الغسيل الكلوى بمستشفى الغردقة العام -
ضبط 543 مخالفة مرورية في أسوان -
«تنظيم الكهرباء» يقدم نصيحة عاجلة للمواطنين لخفض قيمة الفواتير -
ضبط كيلو بانجو وسلاح بحوزة 4 عاطلين في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الدخول مجانا لمتحف شرم الشيخ للمصريين الأحد المقبل

Print
الدخول مجانا لمتحف شرم الشيخ للمصريين الأحد المقبل الدخول مجانا لمتحف شرم الشيخ للمصريين الأحد المقبل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة متحف شرم الشيخ عن إستقبالها للزائرين المصريين بالمجان على مدار اليوم بمناسبة مرور عام على افتتاح المتحف، وذلك يوم الأحد القادم والتصريح بدخول وسائل الإعلام المصرية بالمجان.

وأعلن متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء عبر الصفحة الرسمية على الفيس بوك عن فوز قطعة حور محب وثالوث أبيدوس من بين 3 قطع أثرية تم عرضها للجمهور لاختيار قطعة أكتوبر ليتم عرضها في المتحف طوال شهر أكتوبر.

وفي القطعة يظهر الملك حور محب بتاج الريشتين شوتي في صحبة ثالوث أبيدوس،وعلي الرغم من أن حور محب لم يكن من أصل ملكي بل كان قائدًا للجيش في عهد «توت عنخ آمون»، فقد أصبح ملكًا ناجحًا وآخر ملوك الأسرة 18 الفرعونية وتعود القطعة إلى الدولة الحديثة الأسرة 18 أبيدوس، وصُنعت القطعة من الحجر الجيري.

ويضم متحف شرم الشيخ مجموعة كبيرة من القطع الأثرية ومن أهمها القطع التي تضمها قاعة الحضارات هي التابوت الداخلي والخارجي لإيست ام حب زوجة بانجم الثاني الكاهن الأكبر لآمون وحاملة لقبكاهنة المعبودة إيزيس والمعبودين مين وحورس بأخميم، وأيضا صناديق الأواني الكانوبية الخاص بها وبردية إيست إم حب، ومجموعه من أواني العطور وأدوات التجميل، وأيضا رأس للملكة حتشبسوت ومجموعة من تماثيل التناجرا لسيدات بملابس وطرز مختلفة، بالإضافة لمعروضات من التراث السيناوي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إثيوبيا تعلن إحباط مخطط لضرب العاصمة أديس أبابا

إثيوبيا تعلن إحباط مخطط لضرب العاصمة أديس أبابا

«رويترز»: الجيش السوداني يشدد القيود على حمدوك مع تعثر المفاوضات

«رويترز»: الجيش السوداني يشدد القيود على حمدوك مع تعثر المفاوضات

أسوان يستعيد صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم

أسوان يستعيد صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم

أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على اللاعبين بعد خسارة الديربي

أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على اللاعبين بعد خسارة الديربي