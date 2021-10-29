الدخول مجانا لمتحف شرم الشيخ للمصريين الأحد المقبل

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أعلنت إدارة متحف شرم الشيخ عن إستقبالها للزائرين المصريين بالمجان على مدار اليوم بمناسبة مرور عام على افتتاح المتحف، وذلك يوم الأحد القادم والتصريح بدخول وسائل الإعلام المصرية بالمجان.

وأعلن متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء عبر الصفحة الرسمية على الفيس بوك عن فوز قطعة حور محب وثالوث أبيدوس من بين 3 قطع أثرية تم عرضها للجمهور لاختيار قطعة أكتوبر ليتم عرضها في المتحف طوال شهر أكتوبر.

وفي القطعة يظهر الملك حور محب بتاج الريشتين شوتي في صحبة ثالوث أبيدوس،وعلي الرغم من أن حور محب لم يكن من أصل ملكي بل كان قائدًا للجيش في عهد «توت عنخ آمون»، فقد أصبح ملكًا ناجحًا وآخر ملوك الأسرة 18 الفرعونية وتعود القطعة إلى الدولة الحديثة الأسرة 18 أبيدوس، وصُنعت القطعة من الحجر الجيري.

ويضم متحف شرم الشيخ مجموعة كبيرة من القطع الأثرية ومن أهمها القطع التي تضمها قاعة الحضارات هي التابوت الداخلي والخارجي لإيست ام حب زوجة بانجم الثاني الكاهن الأكبر لآمون وحاملة لقبكاهنة المعبودة إيزيس والمعبودين مين وحورس بأخميم، وأيضا صناديق الأواني الكانوبية الخاص بها وبردية إيست إم حب، ومجموعه من أواني العطور وأدوات التجميل، وأيضا رأس للملكة حتشبسوت ومجموعة من تماثيل التناجرا لسيدات بملابس وطرز مختلفة، بالإضافة لمعروضات من التراث السيناوي.