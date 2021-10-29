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حبس سائق «ميكروباص» حاول ترويج ١٤٠ طربة حشيش بالإسكندرية

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حبس سائق «ميكروباص» حاول ترويج ١٤٠ طربة حشيش بالإسكندرية حبس سائق «ميكروباص» حاول ترويج ١٤٠ طربة حشيش بالإسكندرية

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أمر المستشار محمود عوف المحامى العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية بحبس سائق ميكروباص ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة. وذلك لمحاولته ترويج ١٤٠ طربة لمخدر الحشيش، بمنطقة العاصفرة دائرة قسم شرطة أول المنتزة.


تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سائق ميكروباص، بمزاولة نشاط اجرامي في ترويج المخدرات على عملائه بدائرة قسم شرطة المنتزة أول.

وأضافت التحريات ان المذكور يستخدم السيارة الميكروباص في نقل بضاعته، والتمويه على ضباط المباحث. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وبإعداد كمين للمتهم ألقي القبض عليه أثناء استقلاله السيارة الميكروباص بشارع ٤٥ دائرة القسم .
وبتفتيشه عثر بحوزته على 140 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبإحالته للنيابة العامة قررت نيابة المنتزة أول بالاسكندرية، حبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية للفحص.

المصرى اليوم

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