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مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 29-10-2021 في 78 مدينة مصرية

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مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 29-10-2021 في 78 مدينة مصرية مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 29-10-2021 في 78 مدينة مصرية

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يعرض موقع دار الإفتاء المصرية مواقيت الصلاة في نحو 78 من المدن والمحافظات المصرية.

وتُعد الهيئة العامة للمساحة المصرية جدول مواقيت الصلاة عن اليوم في المدن المصرية يوميًا والذى يتضمن مواعيد الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين يوميًا.

وفرض الله خمس صلوات على المسلمين يوميًا حسبما أبلغ النبي محمد صلي الله عليه وسلم، وهي صلوات الفجر ركعتان، ثم الظهر 4 ركعات، ويليهما العصر 4 ركعات، ثم المغرب 3 ركعات، وأخيرًا صلاة العشاء 4 ركعات.

وتحل صلاة الجمعة في يوم الجمعة من كل أسبوع محل صلاة الظهر.

ولا تصح صلاة الجمعة إلا في جماعة، ويسبقها خطبة الجمعة.

وتؤدي صلاة الظهر 4 ركعات إذا لم تتوافر شروط صلاة الجماعة.

مواقيت الصلاة اليوم وموعد صلاة الجمعة

ويمكن معرفة مواعيد الصلاة اليوم بما فيها صلاة الجمعة عن اليوم الجمعة 29-10-2021، من الموقع الرسمي لهيئة المساحة المصرية مباشرة عبر الرابط التالي مواقيت الصلاة في جميع مدن مصر.

مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
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