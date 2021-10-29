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الشركة المنفذة لطريق «الكباش» تستعرض تفاصيل إخراجها بالمظهر الحضارى للاقصر

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الشركة المنفذة لطريق «الكباش» تستعرض تفاصيل إخراجها بالمظهر الحضارى للاقصر الشركة المنفذة لطريق «الكباش» تستعرض تفاصيل إخراجها بالمظهر الحضارى للاقصر

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استعرضت الشركة المنفذة للاحتفالية العالمية لطريق الكباش الفرعونى، تفاصيل الخطة الموضوعة لإخراج هذه الفاعلية بالمظهر الحضاري وبما يساهم في تسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية بها .

اجتمع وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العنانى، مع الشركة المنفذة، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدي الوزير لكل من المشروعات والشئون الفنية، ومستشار الوزير للعرض المتحفي.

وتم عرض ومناقشة آخر مستجدات الأعمال والاستعدادات الخاصة بتصميمات العروض الفنية التي سيتم تقديمها، والديكورات، والعناصر الفنية والمواد الدعائية والتي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركون في الفعالية والأغاني والموسيقي المصاحبة لها .

ويأتي تنظيم هذه الفعالية للترويج السياحي لمحافظة الأقصر ولإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة وخاصة على هامش انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجمييل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع طريق المواكب الكبرى المعروف بـ «طريق الكباش».

المصرى اليوم

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