أخبار عاجلة

القيادة تُعزّي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح" -
توقيع الكشف الطبي على 2217 مواطنا خلال قوافل طبية بأسوان -
رحلة ترفيهية بالغواصة لمرضى الأورام و الغسيل الكلوى بمستشفى الغردقة العام -
ضبط 543 مخالفة مرورية في أسوان -
«تنظيم الكهرباء» يقدم نصيحة عاجلة للمواطنين لخفض قيمة الفواتير -
ضبط كيلو بانجو وسلاح بحوزة 4 عاطلين في أسوان -
رئيس «الأسقفية» يشارك في افتتاح المركز البطريركي للحوار بين الأديان (صور) -
ضبط 26 قضية تموينية في أسوان -
«اقتصادية قناة السويس» تعرض الفرص الاستثمارية ورؤية 2030 بمعرض «TransMEA2021» -
رسميا..نبيل معلول مدربا جديدا لفريق الكويت الكويتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

هام وخطير .. اكتشاف مادة "الفثالات" فى الوجبات السريعة .. تؤدى للوفاة المبكرة والسرطان وتشوه الأعضاء

Print
مواضيع متعلقة
عاجل - القمة تطيح بزيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب وتعيد قفشة وشريف ومفاجأت بالجملة

عاجل - القمة تطيح بزيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب وتعيد قفشة وشريف ومفاجأت بالجملة

قائمة المنتخب.. موقف قفشة وشريف من العودة للمنتخب بعد خماسية القمة واستبعاد مرموش

قائمة المنتخب.. موقف قفشة وشريف من العودة للمنتخب بعد خماسية القمة واستبعاد مرموش

السر وراء غضب قفشة.. أكرم توفيق يتسبب في تعنيف زملائه والشناوي شارك في القمة مصابا

السر وراء غضب قفشة.. أكرم توفيق يتسبب في تعنيف زملائه والشناوي شارك في القمة مصابا

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟