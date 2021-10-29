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سلة الأهلى يواجه القناة في دوري المرتبط

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سلة الأهلى يواجه القناة في دوري المرتبط سلة الأهلى يواجه القناة في دوري المرتبط

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يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يلتقي فريق القناة في إياب دور الـ16 من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة مساء اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويسعى «رجال سلة الأهلي» لتحقيق الفوز بها بعد أن انتهت مباراة الذهاب على صالة الأمير عبدالله الفيصل بفوز الأهلي بنتيجة 79-61.
وتنطلق مباراة فريق 18 سنة بالنادي مع نظيره فريق القناة في الثالثة عصرًا، فيما انتهت مباراة الذهاب بينهما بنتيجة 76-33 لصالح الأهلي.
وتأهل «رجال سلة الأهلي» لمواجهة القناة في دور الـ16 بعدما قدم مباريات قوية للغاية في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24 ، ثم بدأ الفريق الأول الدورة المجمعة الثانية بالفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55 ، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41 ، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة81-72 ، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37 ، وأخيرا الفوز على سبورتنج بنتيجة 85-71.
وحقق «رجال سلة الأهلي» الفوز في جميع المواجهات التي خاضها منذ انطلاق الموسم الجاري سواء في بطولة منطقة القاهرة أو البطولة العربية للأندية أو دوري المرتبط للمحترفين.

المصرى اليوم

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