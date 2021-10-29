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تنس طاولة الأهلي يواجه الحوار في بطولة الدوري

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تنس طاولة الأهلي يواجه الحوار في بطولة الدوري تنس طاولة الأهلي يواجه الحوار في بطولة الدوري

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يواجه فريق تنس طاولة الأهلي «رجال»، الحوار في الجولة الرابعة من مباريات المجموعات في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة، على صالة النادي بفرع مدينة نصر ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
وكان فريق رجال تنس طاولة الأهلي، قد حقق الفوز في المباراة الأولى على فريق جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة بنتيجة 3-0، ثم حقق الفوز في المباراة الثانية على أسوان بنتيجة 3-0، كما فاز في الجولة الثالثة على ألعاب دمنهور بنفس النتيجة.
ويلعب فريق رجال تنس طاولة الأهلي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أندية طنطا، والحوار، وألعاب دمنهور، وجمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة وأسوان.
ويحمل رجال تنس طاولة الأهلي، لقب بطولة الدوري، التي توج بها في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق، تحت قيادة مدربه أشرف عبد الفتاح.
ويسعى رجال تنس طاولة الأهلي لمواصلة انتصاراته في منافسات بطولة الدوري بعدما حقق الفوز في الجولات الثلاث الأولى من مباريات دور المجموعات.
واستعد رجال تنس طاولة الأهلي على مدار الأيام الماضية بشكل قوي، لمواجهة الحوار خلال الفترة الماضية، وحرص الجهاز الفني على تكثيف الجرعات التدريبية، من أجل الوصول لأعلى جاهزية فنية وبدنية.
ويضم فريق رجال تنس طاولة الأهلي، لاعبين مميزين على رأسهم سيد لاشين ومحمد البيلي ومحمد شومان وخالد عصر وعمر بدير وشادي مجدي، حيث يتم الاعتماد عليهم في مباريات الدوري، بالإضافة لوجود مجموعة أخرى من اللاعبين الشباب والناشئين، الذين يتدربون بشكل دائم مع الفريق لاكتساب الخبرات المطلوبة.
ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًّا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.‏

المصرى اليوم

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