الرعاية الصحية بالأقصر: حملات طرق الأبواب لمتابعة الضغط والسكر لكبار السن بقرى إسنا

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أعلنت الرعاية الصحية بالأقصر، استمرار الزيارات المنزلية ضمن مباردة طرق الأبواب، للاطمئنان على صحة كبار السن والأمراض المزمنة، بقرى مراكز المحافظة، حيث توجهت الحملة لقرية الشغب بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.

ووفقا للرعاية الصحية، توجه فريق من إدارة التسويق والمبادرات بفرع الأقصر إلى قرية الشغب بمركز إسنا، للاطمئنان على صحة كبار السن بالمنازل، وذلك بالتعاون مع إدارة الرعاية الأولية وإدارة رضاء المنتفعين.

وأجرى الفريق القائم على الزيارة فحوصات لقياس الضغط ونسبة السكر فى الدم للاطمئنان على المسنين من سكان قرية الشغب بمركز إسنا بالأقصر.

وقام الفريق بتوجيه أهالي كبار السن إلى ضرورة المتابعة الدورية بوحدات ومراكز طب الأسرة و التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لصرف العلاج المزمن لكبار السن، وضرورة أخذ جرعات العلاج وفقاً لتوجيهات طبيب الأسرة المتابع للحالة الصحية.