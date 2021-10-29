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تجديد اعتماد كلية التمريض ببنها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

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تجديد اعتماد كلية التمريض ببنها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تجديد اعتماد كلية التمريض ببنها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

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قدم الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، التهنئة للدكتورة هويدا صادق عميد كلية التمريض والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ، بمناسبة تجديد الاعتماد الأكاديمي للكلية.

وأعرب رئيس الجامعة، في بيان صحفي، الجمعة، عن سعادته بتجديد اعتماد كلية التمريض من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدا ان تجديد الإعتماد يؤكد وصول الكلية إلى مستوى الجودة فى التعليم والبحث العلمي ويعد تكليلًا للجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وحرصهم على الحفاظ علي اعتماد الكلية.

وأكد «سوسه»، أن جامعة بنها، حققت نتائج ملموسة في قطاع الجودة والإعتماد على مستوى الكليات، موجها الشكر لخبراء مركز ضمان الجودة بالجامعة الذين قدموا الدعم الفني للكلية خلال الفترة الماضية.

من جانبها وجهت الدكتورة هويدا صادق عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والأمين العام ومركز ضمان الجودة بالجامعة على دورهم فى توفير الاحتياجات اللازمة لكلية التمريض لتجديد اعتمادها بعد أن استوفت كافة المعايير الأكاديمية التي ترتبط بالقدرة المؤسسية والفعالية التعليمية وفق تقارير المراجعين والخبراء.

المصرى اليوم

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