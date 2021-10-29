تحذير: أمطار غزيرة رعدية وطقس غير مستقر غدًا.. وارتفاع درجات الحرراة اليوم

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار غزيرة إلي متوسطة رعدية أحيانًا بداية من حالة الطقس غدًا السبت، كما توقعات ارتفاع درجات الحرارة خلال طقس اليوم.

حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة

تتوقع الأرصاد أن ترتفع درجات الحرارة اليوم الجمعة على أغلب الأنحاء، ويكون شديد الحرارة على شمال الصعيد، وتصل درجة الحرارة فى القاهرة للعظمي إلي 30 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار اليوم الجمعة في أكثر من 10 محافظات.

وتكون الأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وتحديدًا فى محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد بنسب تتراوح بين 30-50% على فترات متقطعة.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبري بنسبة 20% على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر اليوم يتوقع أن تكون معتدلة.

وترتفع درجة الحرارة فى الإسكندرية للعظمي إلي 28 درجة.

وتكون أعلي درجة حرارة فى مصر اليوم 37 درجة فى أسوان.

ويتوقع أن تكون أقل درجة حرارة اليوم فى مصر خلال ساعات الليل 13 درجة فى كاترين.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر كما فى الجدول التالي:

حالة الطقس غدًا السبت

وتتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة رعدية أحيانًا خلال حالة الطقس غدًا ببعض المناطق وأخري متوسطة وخفيفة بمناطق أخري كما يلي:

وتكون الأمطار غزيرة إلي متوسطة رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال الدلتا والسواحل الشمالية فى الإسكندرية والسلوم ومطروح وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط بنسب تتراوح بين 50-60% على فترات متقطعة.

وتسقط أمطار متوسطة إلي خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب القاهرة الكبري والدلتا بنسبة 30% على فترات متقطعة.

ويتوقع أن تكون الأمطار خفيفة على شمال الصعيد 20% على فترات متقطعة.

تنخفض درجات الحرارة السبت على القاهرة الكبري والوجه البحري لتصبح 28 درجة للعظمي و20 للصغري.

وتنخفض أيضًا فى السواحل الشمالية لتصبح 26-20، وشمال الصعيد 33-19، وتكون ثابتة فى جنوب سيناء وجنوب الصعيد مثل اليوم.

تفاصيل حالة الطقس الأحد 31-10-2021

تتوقع الأرصاد تفاوت شدة الأمطار الأحد وتكون توقعات الأمطار كما يلي:

سقوط أمطار متوسطة رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة بنسبة من 50-60%.

وتكون الأمطار من متوسطة إلي خفيفة على متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبري بنسبة 30% على فترات متقطعة.

وتسقط أمطار خفيفة على شمال الصعيد بنسبة 20%.

توقعات حالة الطقس الإثنين 1-11-2021

تتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

توقعات أحوال الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 2 و3 نوفمبر 2021

لا تتوقع هيئة الأرصاد وجود أي أمطار خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على كافة أنحاء مصر.

ويمكن التعرف على درجات الحرارة المتوقعة الأيام القادمة من خلال الجدول التالي: