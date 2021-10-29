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إزالة مبني دون ترخيص في مدينة الحسنة بوسط سيناء

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إزالة مبني دون ترخيص في مدينة الحسنة بوسط سيناء إزالة مبني دون ترخيص في مدينة الحسنة بوسط سيناء

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أعلن مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، اليوم الجمعة، عن تنفيذ قرار إزالة لمنزل بدون ترخيص في مدينة الحسنة، ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات على أراض وأملاك الدولة .

وأكد بيان للمجلس، على أنه أثناء مرور رئيس المدينة في أحياء مدينة الحسنه للمتابعه اليومية لإزالة أي مخالفات قبل الشروع في البناء فقد لوحظ أثناء المرور قيام أحد المواطنين بالبناء بدون تراخيص، حيث تم إزالة المبني على الفور.

أضاف البيان، أنه تم التنبيه على المواطن بعدم إقامة أي مباني إلا بعد الحضور لمجلس المدينة والحصول على التراخيص اللازمة من الادارة الهندسية بالمجلس.

وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين بضرورة الإلتزام بالقانون وعدم التعدي والمخلفات على المباني حتي لا يتعرض أحد للمساءلة القانونيه، حيث سيتم التصدي بكل حزم لكل من يتعدي على القانون ويخالف شروط البناء.

المصرى اليوم

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