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«المرافق العامة».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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«المرافق العامة».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء «المرافق العامة».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي»

وقال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، في بيان، أن الحفاظ علي المرافق العامة يعود بالنفع علي المجتمع كله، فالمرافق العامة ملك لجميع المواطنين، ولذا يجب الحفاظ عليها، وغل يد المفسدين عن أي محاولة لاتلافها او تعطيلها.

أضاف جمعة، أن الحفاظ علي المرافق العامة واجب شرعي ووطني وانساني ، ويجب تعظيمها وتطويرها وعدم التعدي عليها باس وسيلة، لتعود بالنفع علي جميع افراد المجتمع.

وأضاف جمعة، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.

المصرى اليوم

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