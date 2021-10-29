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شوشة: النصف الثاني من خطبة الجمعة بمساجد شمال سيناء عن المستجد

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شوشة: النصف الثاني من خطبة الجمعة بمساجد شمال سيناء عن فيروس كورونا المستجد شوشة: النصف الثاني من خطبة الجمعة بمساجد شمال سيناء عن المستجد

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أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي استمرار تطعيم العاملين في مختلف المصالح الحكومية والمواطنين بلقاح المستجد، من خلال 12 مركزًا منتشرًا علي مستوي المحافظة.

وأضاف المحافظ، في تصريح له، أنه اعتبارًا من منتصف شهر نوفمبر المقبل سيتم منع دخول العاملين الي مختلف المصالح الحكومية الا بعد تقديم كارت التطعيم، بجانب ربط جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بكارت التطعيم طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

أشار المحافظ ، إلي أن النصف الثاني من خطبة الجمعة في مختلف مساجد المحافظة، سيكون للحديث عن فيروس كورونا وطرق انتشاره وطرق الوقاية منه وأهمية التطعيمات الخاصة بالفيروس وأماكن مراكز التطعيم.

المصرى اليوم

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