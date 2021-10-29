أخبار عاجلة

القيادة تُعزّي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح" -
توقيع الكشف الطبي على 2217 مواطنا خلال قوافل طبية بأسوان -
رحلة ترفيهية بالغواصة لمرضى الأورام و الغسيل الكلوى بمستشفى الغردقة العام -
ضبط 543 مخالفة مرورية في أسوان -
«تنظيم الكهرباء» يقدم نصيحة عاجلة للمواطنين لخفض قيمة الفواتير -
ضبط كيلو بانجو وسلاح بحوزة 4 عاطلين في أسوان -
رئيس «الأسقفية» يشارك في افتتاح المركز البطريركي للحوار بين الأديان (صور) -
ضبط 26 قضية تموينية في أسوان -
«اقتصادية قناة السويس» تعرض الفرص الاستثمارية ورؤية 2030 بمعرض «TransMEA2021» -
رسميا..نبيل معلول مدربا جديدا لفريق الكويت الكويتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

غلق شارع يوسف عباس 60 يوما ..التفاصيل

Print
غلق شارع يوسف عباس 60 يوما ..التفاصيل غلق شارع يوسف عباس 60 يوما ..التفاصيل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الاجهزة المعنية تنفيذ استكمال أعمال إنشاء جسم محطة (الاستاد) لمشروع المونوريل بشارع يوسف عباس وتطلب بدء العمل بالمنطقة عدة إجراءات وتحويلات مرورية أبرزها.

غلق شارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع ابن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التوني (غلق كلي) بطول (320 مترًا).

وتم إجراء التحويلات المرورية إلى

القادم من مناطق طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع ابن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فيساراً شارع خضر التونى فيميناً شارع يوسف عباس اتجاه طريق العروبة.

القادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع ابن فضلان ثم شارع الطيران فيساراً تجاه العروبة.

غلق جزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة اتجاه طريق النصر بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع ابن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التوني وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لاستاد القاهرة ونادي الزهور بعرض (9أمتار).

واكدت الأجهزة المعنية أن المدة الذمنية المحددة للإنتهاء من تلك الاعمال اعتباراً من الساعة 12.5 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 29/10/2021 ولمدة 60 يوماً.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
توقيع الكشف الطبي على 2217 مواطنا خلال قوافل طبية بأسوان

توقيع الكشف الطبي على 2217 مواطنا خلال قوافل طبية بأسوان

رحلة ترفيهية بالغواصة لمرضى الأورام و الغسيل الكلوى بمستشفى الغردقة العام

رحلة ترفيهية بالغواصة لمرضى الأورام و الغسيل الكلوى بمستشفى الغردقة العام

ضبط 543 مخالفة مرورية في أسوان

ضبط 543 مخالفة مرورية في أسوان

«تنظيم الكهرباء» يقدم نصيحة عاجلة للمواطنين لخفض قيمة الفواتير

«تنظيم الكهرباء» يقدم نصيحة عاجلة للمواطنين لخفض قيمة الفواتير