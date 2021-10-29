غلق شارع يوسف عباس 60 يوما ..التفاصيل

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بدأت الاجهزة المعنية تنفيذ استكمال أعمال إنشاء جسم محطة (الاستاد) لمشروع المونوريل بشارع يوسف عباس وتطلب بدء العمل بالمنطقة عدة إجراءات وتحويلات مرورية أبرزها.

غلق شارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع ابن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التوني (غلق كلي) بطول (320 مترًا).

وتم إجراء التحويلات المرورية إلى

القادم من مناطق طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع ابن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فيساراً شارع خضر التونى فيميناً شارع يوسف عباس اتجاه طريق العروبة.

القادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع ابن فضلان ثم شارع الطيران فيساراً تجاه العروبة.

غلق جزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة اتجاه طريق النصر بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع ابن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التوني وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لاستاد القاهرة ونادي الزهور بعرض (9أمتار).

واكدت الأجهزة المعنية أن المدة الذمنية المحددة للإنتهاء من تلك الاعمال اعتباراً من الساعة 12.5 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 29/10/2021 ولمدة 60 يوماً.