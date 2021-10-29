القابضة للمياه: بدء التخطيط لبرنامج التعاقب الوظيفى لاختيار أصحاب الكفاءات للوظائف القيادية

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أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تصميم برامج لتقييم وإعداد القادة والكوادر المؤهلة لإدارة ملفات مجالات العمل المتنوعة بالشركات التابعة، على النحو الذي يحقق أهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتماشيا مع سياسة الدولة في الاستثمار في العنصر البشرى والنهوض بمستوى الكفاءات القيادية بقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق أعلي معدلات الأداء.

وفى هذا السياق، نظمت إدارة مركز إعداد القادة بقطاع الموارد البشرية برئاسة الأستاذة غادة عبدالوهاب، وبحضور الأستاذة نهى الدسوقى مدير إدارة مركز إعداد القادة وعدد من المقيمين بالشركة القابضة، فعاليات إطلاق مراكز التقييم Assessment centers لإختيار أصحاب الكفاءات الفريدة للوظائف القيادية ورصد مستوى الأداء المتوقع، بالاستعانة بإطار العمل العالمي للكفاءات والمعمول به بالشركة القابضة لمياه الشرب unified competency frame work ucf.

وذكر البيان الصحفى الصادر عن الشركة، أنه تم الانتهاء من عملية تقييم الكفاءات من خلال عقد مقابلات شخصية، competency based interview، بأول مركز تقييم بمركز التدريب التابع لشركة صرف صحى الإسكندرية، في الفتره من ٢٤ إلى ٢٨ اكتوبر.

وكرم اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، فريق عمل مركز إعداد القاده التابع لقطاع الموارد البشرية والمسئول عن وضع خطة التعاقب الوظيفى، لاختيار أصحاب الكفاءات للوظائف القيادية، من خلال تحديد واختيار وتطوير الأفراد ذوي الإمكانيات العالية والمواهب للتأكد من أن المناصب القيادية يتم شغلها عن طريق أفراد مهرة في الوقت الحالي والمستقبلي.