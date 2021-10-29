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شهدت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة، 29 أكتوبر2021، تراجعا جديدا بسبب ضعف الإقبال على الشراء واتجاه المستثمرين للبيع للاستفادة من الارتفاع الذى شهده يوم الأربعاء وصباح الخميس، وتراجع سعر الذهب عالميا مع بداية التداول لينخفض عن حاجز 1800 دولارا بعدما تخطاه خلال الأيام الماضية، واستجاب سعر الذهب في مصر للتراجع العالمى وانخفض سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بقيمة جنيهين .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب ضمن خدماتها المتعددة التي تقدمها للقراء والمتابعين، للتيسير على المواطنين الذين يرغبون في شرائه سواء للاستثمار أو الادخار أو للزينة والخطوبة والأفراح.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطًا والمعروف بالبندقى من 891 إلى 893 جنيها، وهو الأقل مبيعا أو إقبالا في مصر ولكن يحبه مواطنو دول الخليج .

وأعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا في مصر تراوح من 780 إلى 782 جنيها، والذى يشهد إقبالا كبيرا في الوجهين البحري والقبلى .

أعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 18 قيراطا تراوح من 669 إلى 670 جنيها وهو النوع الأكثر إقبالا ومبيعا في القاهرة الكبرى والإسكندرية .

وسجل سعر الجنيه الذهب من 6240 إلى 6256 جنيهًا، وهذه الأسعار بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار.

انخفضت أسعار الذهب عالميا مع بداية التعامل فى البورصة، بسب ضغط البائعين عليه وضعف الشراء بالإضافة لارتفاع مؤشر الدولار الذى شهد اقبالا مع وجود شهية المخاطرة بين المستثمرين،و تراجع سعر الذهب متخطيا لأسفل حاجز 1800 دولار للأوقية حيث تم التداول على 1795.02 دولارا للأوقية ثم ارتفع قليلا وتم التداول على 1796 دولارا وانخفضت العقود الآجلة للذهب إلى 1796.15 دولارا بنسبة 0.36% بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.11% .

وعلى الصعيد نفسه أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمى، أن اطلب العالمى على المعدن الأصفر انخفض بنسبة 9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى بالمقارنة بنفس الفترة من 2019، كما أشار التقرير إلى انخفاض الطلب على الذهب خلال الثلاث شهر المنتهية في سبتمبر الماضى بنسبة 7%، وانخفض الطلب الاستثمارى على الذهب خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة 53% .

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال، مع بداية التعاملات في البورصة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 794.21 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 907.67 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 680.75 جنيه وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,796.71 $ .

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