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انهيار منزل قديم مهجور بمدينة إسنا جنوب الأقصر وإصابة شخص

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انهيار منزل قديم مهجور بمدينة إسنا جنوب الأقصر وإصابة شخص انهيار منزل قديم مهجور بمدينة إسنا جنوب الأقصر وإصابة شخص

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تعرض منزل من الطوب ، مكون من طابق واحد ومهجور، للانهيار بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، ونتج عنه إصابة أحد الأشخاص ..

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الاقصر، إخطارا من مركز شرطة اسنا بناء على اشارة من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بانهيار مفاجيء لمنزل من الطوب اللبن مكون من طابق واحد، مما أدى لانهيار حائط ملاصق له من المنزل المجاور، وأسفر انهيار المنزل المهجور، إصابة، «أيمن.ع» 35 عاما، وتم نقله على الفور بسيارة إسعاف ..

انتقل نائب رئيس مجلس المدينة لموقع المنزل، ومباحث المدينة، وتبين أنه منزل قديم، نتج عنه سقوط الحائط من الجهة الغربية الملاصقة للمنزل المنهار، وأدى إلى إصابة «أيمن.ع» بسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج ..

تم نقل المصاب لتلقي العلاج اللازم بمستشفى المدينة، ووضعه تحت الملاحظة، كما تم فرض كردون بمنطقة المنزل المنها.. تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة للتحقيق في الواقعة..

المصرى اليوم

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