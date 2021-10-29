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استقرار الفاكهة بسوق العبور .. والبرتقال بـ 3 جنيهات

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استقرار أسعار الفاكهة بسوق العبور .. والبرتقال بـ 3 جنيهات استقرار الفاكهة بسوق العبور .. والبرتقال بـ 3 جنيهات

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شهدت الفاكهة بسوق العبور، استقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل البرتقال البلدى 2 إلى 3.00 جنيها للكيلو، والبرتقال ابو سرة 4 إلى 7 جنيها للكيلو، وكيلو اليوسفى من سعر 6 إلى 9 جنيها، وجريب فروت من سعر: 4 إلى سعر: 6 جنيها للكيلو، وكيلو ليمون بلدى من سعر: 5 إلى سعر: 8 جنيها، وكيلو ليمون اضاليا 4 جنيها للكيلو.

فيما سجل عنب الكرمسن 12 إلى 18 جنيها للكيلو، وعنب رومى احمر 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسجل كيلو التفاح الامريكى الايطالى 17 إلى 23 جنيها، كيلو التفاح الجولدن من 17 إلى 19 جنيها، وكيلو التفاح السورى اللبنانى من 12 إلى 18 جنيها، وكيلو بلح سمانى من 3 إلى 6 جنيهات، وكيلو بلح زغلول من 4 إلى 7 جنيهات، وكيلو بلح رملى من 5 إلى 8 جنيهات، والموز البلدي من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو.

وسجل كيلو تين برشومى 7 إلى 13 جنيها، وكيلو الجوافة من 3 إلى 6 جنيهات، وكيلو رمان من 4 إلى 7 جنيهات، وكيلو كانتلوب من 5 إلى 8 جنيهات، وكيلو كاكا من 9 إلى 13 جنيها، وكيلو مانجو زبدية من 17 إلى 21 جنيها، وكيلو مانجو بلدى من 12 إلى 18 جنيها، وكيلو مانجو فص من 20 إلى 40 جنيها، وكيلو مانجو كنت من 15 إلى 20 جنيها، وكيلو مانجو نعومى من 19 إلى 25 جنيها، وكيلو بطيخ 2 (6: 8 كيلو) من 24 إلى 32 جنيها .

المصرى اليوم

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