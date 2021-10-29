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أكد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، أنه لا ينفق كثيرا خلال يومه، ولا ينفق كثيرا في الخروجات.

وقال نجيب ساويرس مع مراسلة برنامج «صباحك مصري» المذاع عبر فضائية «mbc مصر 2»: «مش بصرف كتير في اليوم، لأني بتغدى عند والدتي وبفطر عند والدتي، ولو خرجت في العشا بدفع 3000 أو 4000 جنيه، دلوقتي الأرقام ضربت خالص، كنا زمان بنخرج في الخروجة بـ100 جنيه و50 جنيه و30 جنيه، دلوقتي الأصفار كترت».

وحول أول مصروف حصل عليه في حياته كان في المدرسة، قال: «أبويا كان بيديني 2 جنيه في الشهر، وكل اللي معايا في الفصل كانوا بياخدوا 10 جنيه، بس هو كان بيدينا 2 جنيه عشان يعلمنا نبقى ناشفين، وطلع صح، لكن أولادي مش فاكر الحقيقة ومراتي هي اللي كانت بتديهم المصروف، وكانت إيديها أنشف مني لأني كنت هبوظهم الصراحة».

وعن أكثر الطلبات التي يطلبها منه الناس قال: «أكتر الطلبات توظيف، وفيه ناس بتبقى عيانة مش قادرة تدفع مصاريف المرض بتاعها، الحكاية دي كتيرة مؤخرا تحديدا مرض السرطان، وطلبات التشغيل والمرض والسفر وفيه ناس عندها مشاكل بتستعين بيا عشان أصلح الحال».

وحول أكثر أغنية تعبر عنه قال: «3 دقات» ليسرا وأبو.

وعن أكثر الأشياء التي ينفق عليها أمواله، قال «الملابس أنا بحب ألبس خاصة التيشيرتات والعربية أنا مش بصرف كتير».

وعن أكثر الأشياء التي لا يحبها في نفسه ويريد تغييرها، قال: «بتكلم كتير عن نفسي وحساس مش بقدر أسامح، ولا أتحمل النقد ودي عارات كلها نفسي أغيرها».

وأكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن هناك حدودًا لأسعار الملابس التي يشتريها.

وقال ساويرس، إن هوسه بشخصيات مجلات «ميكي» التي كان يقرؤها في الصغر، هو ما يدفعه لشراء أي ملابس مطبوع عليها صور تلك الشخصيات، معقبًا: «بتخليني أحس إني صغير زي قلبي من جوة».

وعن خوفه من انتقاد الناس لارتدائه تلك الملابس، أجاب: «لا يهمني رأي أحد، أهتم برأيي الشخصي فقط، لو أنا سعيد تمام، ولو حد مش عاجبه ميبصش»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك حدودًا لأسعار الملابس التي يشتريها.

وتابع: «بشوف سعر اللبس قبل ما أقيسه عشان أوفر وقتي لو غالية، لكن أولادي مامتهم ماسكة عليهم أوي مبيشتروش حاجة ماركة، أنا بحاول أبوظهم وهي بتمنعني، وبركة ربنا إن الأم خافت يبوظوا فشدت جامد وجابت نتيجة كويسة».

وتابع رجل الأعمال أن زوجته ربّت أبناءه بشدة، وكانت تخشى من فشلهم حال إسرافهم ببذخ واعتمادهم على أموال والدهم، معقبًا: «إحنا كمان متربيناش كده، وأنا كنت باخد أقل مصروف في المدرسة».