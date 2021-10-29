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فريق من معهد القلب بالعريش للكشف الطبي على المواطنين بالمجان

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فريق من معهد القلب بالعريش للكشف الطبي على المواطنين بالمجان فريق من معهد القلب بالعريش للكشف الطبي على المواطنين بالمجان

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وصل إلى مستشفى العريش العام، اليوم الجمعة، فريق طبي من المعهد القومي للقلب بالقاهرة، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة بالمجان.

وأكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن الفريق يضم استشاري قلب وأوعية دموية وأخصائي قلب وفني أشعة وأخصائي تمريض، لافتًا إلى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومي للقلب.

من جانبه، قال محمد صلاح، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، إن الفريق الطبي متخصص في أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء اللازم لهم بوحدة قسطرة القلب التي تم افتتاحها في مستشفى العريش العام، حيث إنها مجهزة على أعلى مستوى.

وأضاف صلاح، أن هناك بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء، والمعهد القومي للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبي عن طريق أطباء المعهد.

المصرى اليوم

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