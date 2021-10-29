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شمال سيناء تسجل 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا

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شمال سيناء تسجل 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا شمال سيناء تسجل 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا

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سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 682 حالة، لافتًا إلى أن عدد حالات الشفاء يبلغ 3533 حالة منذ بداية الجائحة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 270 حالة.

وأشار إلى وجود 15 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و51 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.

وطالب المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

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