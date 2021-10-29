توقيع الكشف الطبي على 575 حالة مرضية بالمجان في وسط سيناء

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وقعت قافلة الهلال الأحمر المصري ، الكشف على 575 حالة مرضية بالمجان من أبناء مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء.

وقال الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان الجمعة، إن القافلة استمرت لمدة يومين بالتنسيق مع مديرية الصحة وبالتعاون مع محافظة شمال سيناء ومجلس مدينة الحسنة .

أضاف شوكه، أن القافلة ضمت تخصصات عظام ، باطنة ، أطفال ، أنف وأذن وحنجرة ، رمد ، نساء وتوليد , وأسنان ، الى جانب الأشعة والتحاليل .. حيث تم الكشف على عدد 575 حالة مرضية بجميع التخصصات .

بدوره أكد العميد أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة علي تنفيذ القافلة في مقر الوحدة الصحية بالحسنة وفي قرى الجفجافة والقسيمة وبغداد بوسط سيناء ، مشيرا الى أن القوافل الطبية تهدف إلى توفير المشقة على المواطنين في التجمعات البدوية ، وتوفير الخدمات الطبية لهم في أماكن اقامتهم ، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.