أخبار عاجلة

القيادة تُعزّي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح" -
توقيع الكشف الطبي على 2217 مواطنا خلال قوافل طبية بأسوان -
رحلة ترفيهية بالغواصة لمرضى الأورام و الغسيل الكلوى بمستشفى الغردقة العام -
ضبط 543 مخالفة مرورية في أسوان -
«تنظيم الكهرباء» يقدم نصيحة عاجلة للمواطنين لخفض قيمة الفواتير -
ضبط كيلو بانجو وسلاح بحوزة 4 عاطلين في أسوان -
رئيس «الأسقفية» يشارك في افتتاح المركز البطريركي للحوار بين الأديان (صور) -
ضبط 26 قضية تموينية في أسوان -
«اقتصادية قناة السويس» تعرض الفرص الاستثمارية ورؤية 2030 بمعرض «TransMEA2021» -
رسميا..نبيل معلول مدربا جديدا لفريق الكويت الكويتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

توقيع الكشف الطبي على 575 حالة مرضية بالمجان في وسط سيناء

Print
توقيع الكشف الطبي على 575 حالة مرضية بالمجان في وسط سيناء توقيع الكشف الطبي على 575 حالة مرضية بالمجان في وسط سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت قافلة الهلال الأحمر المصري ، الكشف على 575 حالة مرضية بالمجان من أبناء مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء.

وقال الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان الجمعة، إن القافلة استمرت لمدة يومين بالتنسيق مع مديرية الصحة وبالتعاون مع محافظة شمال سيناء ومجلس مدينة الحسنة .

أضاف شوكه، أن القافلة ضمت تخصصات عظام ، باطنة ، أطفال ، أنف وأذن وحنجرة ، رمد ، نساء وتوليد , وأسنان ، الى جانب الأشعة والتحاليل .. حيث تم الكشف على عدد 575 حالة مرضية بجميع التخصصات .

بدوره أكد العميد أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة علي تنفيذ القافلة في مقر الوحدة الصحية بالحسنة وفي قرى الجفجافة والقسيمة وبغداد بوسط سيناء ، مشيرا الى أن القوافل الطبية تهدف إلى توفير المشقة على المواطنين في التجمعات البدوية ، وتوفير الخدمات الطبية لهم في أماكن اقامتهم ، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
توقيع الكشف الطبي على 2217 مواطنا خلال قوافل طبية بأسوان

توقيع الكشف الطبي على 2217 مواطنا خلال قوافل طبية بأسوان

رحلة ترفيهية بالغواصة لمرضى الأورام و الغسيل الكلوى بمستشفى الغردقة العام

رحلة ترفيهية بالغواصة لمرضى الأورام و الغسيل الكلوى بمستشفى الغردقة العام

ضبط 543 مخالفة مرورية في أسوان

ضبط 543 مخالفة مرورية في أسوان

«تنظيم الكهرباء» يقدم نصيحة عاجلة للمواطنين لخفض قيمة الفواتير

«تنظيم الكهرباء» يقدم نصيحة عاجلة للمواطنين لخفض قيمة الفواتير