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انخفاض الأسماك في سوق العبور .. والبلطي بــ 24 جنيهًا

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انخفاض أسعار الأسماك في سوق العبور .. والبلطي بــ 24 جنيهًا انخفاض الأسماك في سوق العبور .. والبلطي بــ 24 جنيهًا

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شهدت الأسماك في سوق العبور انخفاض ، اليوم الجمعة ، حيث سجل كيلو بلطى 1 من سعر : 22 الى سعر : 24 جنيها ، وكيلو بلطى 2 من سعر : 17 الى سعر : 21 جنيها ، وكيلو بلطى اسوانى من سعر : 17 الى سعر : 37 جنيها ، وكيلو فلية بلطى من سعر : 30 الى سعر : 110 جنيها ، وكيلو قشر بياض من سعر : 60 الى سعر : 100 جنيها ، وكيلو بياض املس 1 (بلدى) من سعر : 60 الى سعر : 100 جنيها .

وسجل بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من سعر : 30 الى سعر : 40 جنيها ، وكيلو قراميط – شيلان من سعر : 10 الى سعر : 20 جنيها ، وكيلو ثعابين من سعر : 50 الى سعر : 220 جنيها ، وكيلو مكرونة خليجى من سعر : 20 الى سعر : 40 جنيها ، وكيلو مكرونة سويسي من سعر : 40 الى سعر : 60 جنيها ، وكيلو مكرونة مجمدة من سعر : 20 الى سعر : 30 جنيها .

فيما سجل كيلو سمك موسى من سعر : 90 الى سعر : 130 جنيها ، وكيلو سبيط - كاليماري – سابيا من سعر : 110 الى سعر : 170 جنيها ، وكيلو قرش من سعر : 30 الى سعر : 40 جنيها ، وكيلو كابوريا من سعر : 30 الى سعر : 130 جنيها ، وكيلو مرجان 1 من سعر : 30 الى سعر : 40 جنيها ، ومرجان 2 من سعر : 20 الى سعر : 28 ، ومرجان مجمد من سعر : 19 الى سعر : 25 جنيها .

وسجل كيلو الجمبري الجامبو من سعر : 400 الى سعر : 460 جنيها ، وكيلو جمبري 1 من سعر : 300 الى سعر : 360 جنيها ، وكيلو جمبري 2 من سعر : 200 الى سعر : 260 جنيها ، وكيلو جمبري 2 مجمد من سعر : 85 الى سعر : 165 جنيها ، وكيلو جمبري 3 من سعر : 90 الى سعر : 170 جنيها ، وكيلو بوري 1 من سعر : 40 الى سعر : 50 جنيها ، وبوري 2 من سعر : 32 الى سعر : 38 جنيها .

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