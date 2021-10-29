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رئيس بولندا يدعو إلى عقد اجتماع عاجل لبحث الوضع على حدود بلاده مع بيلاروسيا
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 06:00 مساءً
وزير الخارجية الأمريكي: ندعو إلى أزمة سد النهضة
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 06:00 مساءً
دولة أوروبية تحث مواطنيها على العمل من المنزل
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 05:59 مساءً
الروس يعودون إلى عملهم بعد انتهاء أوامر الإغلاق
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 05:59 مساءً
تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 05:59 مساءً
تفاصيل مسلسل منة شلبي الجديد ضمن الماراثون الرمضاني 2022
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 05:59 مساءً
واشنطن: نتفق مع القاهرة على ضرورة انسحاب جميع القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 05:59 مساءً
الجيش الثانى الميدانى يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 05:59 مساءً
شكري يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة في أسرع وقت
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 05:59 مساءً
وزير الخارجية يلتقي بلينكن.. ويؤكد ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة في أسرع وقت
-
الاثنين 08 نوفمبر 2021 05:59 مساءً
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أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وطقس الأيام المقبلة
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فيديو اليوم السابع
الجمعة 29 أكتوبر 2021 09:01 صباحاً
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