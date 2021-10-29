أخبار عاجلة

رسميا..نبيل معلول مدربا جديدا لفريق الكويت الكويتي -
السد يوافق على رحيل مدربه تشافي إلى برشلونة -
تشافي يعود الى برشلونة مدربا حتى 2024 -
تشييع جثمان الكاتب الصحفي "علي العمير" ومواراة جثمانه بفيصلية جدة -
عشرات الآلاف يتظاهرون لمواجهة الآثار المناخية المدمرة الناجمة عن احترار الأرض -
متعب: بكيت بحرقة في 3 مواقف -
بوسكيتس يحرز الهدف الثاني لبرشلونة في سيلتا فيجو -
موسكو: ضرب المهاجرين عى حدود كرواتيا يظهر «معايير حقوق الإنسان» في أوروبا -
8 ورش فنية في ثاني أيام الملتقى الثقافي الثامن لشباب أهل مصر -
استهداف منزل برلماني عراقي بقنبلة يدوية بسبب الانتخابات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الدواجن والبيض محليا.. «منتجي الدواجن» تعلن استقرارها

Print
أسعار الدواجن والبيض محليا.. «منتجي الدواجن» تعلن استقرارها الدواجن والبيض محليا.. «منتجي الدواجن» تعلن استقرارها

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شهدت الدواجن والبيض استقرار وفقا لاتحاد منتجي الدواجن، اليوم الجمعة، حيث سجل البيض الأبيض / الأحمر 44.5 جنيها، بينما البيض البلدي 53 جنيها مقابل 55 جنيها في السوق المحلي.

فيما سجلت أسعار الدواجن التسمين وفقا لأسعار الأتحاد بين 28.5 إلى 29 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر الكتكوت بين 10 إلى 10.5 جنيها .

وكان الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أن معدلات أسعار السلع الاستراتيجية والأعلاف زادت بسبب زيادة تكاليف الشحن والنقل، قائلا: «لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن، واجتمعنا مع اتحاد الدواجن وطالبناه والشركات المنتجة بأن تتواصل مع وزارة والجهات الحكومية الأخرى التي لديها منافذ توزيع حتى تضخ سلع الدواجن بأسعار مناسبة وبالتالي تصل إلى المستهلك النهائي، لأن المشكلة الرئيسية في هذا الأمر هو الحلقات اللوجستية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟

"الجبر" تقدم 14 سيارة بأسعار مخفضة مساهمة في "تاكسي" جمعية "بناء"

"الجبر" تقدم 14 سيارة بأسعار مخفضة مساهمة في "تاكسي" جمعية "بناء"

بسبب ارتفاع الأسعار.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بتكثيف الحملات على الأسواق

بسبب ارتفاع الأسعار.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بتكثيف الحملات على الأسواق

لما الشتا يدق البيبان.. اعرف أسعار البطاطين والدفايات بسوق حمام الثلاثاء

لما الشتا يدق البيبان.. اعرف أسعار البطاطين والدفايات بسوق حمام الثلاثاء