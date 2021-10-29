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طالب حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، بسرعة اتخاذ قرار تسعير أردب القمح لتشجيع المزارعين علي زراعة أكبر قدر من المساحة المتاحة بالقمح، مقترحا أن يكون سعر 1000جنيه لأردب القمح موسم 2022 ليواكب ارتفاع الأسعار عالميا وتشجيعا للفلاحين للاقبال علي زراعة الأقماح.

وقال «أبوصدام»، إنه مع ارتفاع أسعار الأقماح محليا وعالميا بأكثر من 200 جنيه لطن القمح المستورد، حيث وصل طن القمح المستورد الي 5400 وكان يباع قبل ارتفاع الأسعار بنحو 5200 جنيه وارتفع سعر اردب القمح محليا الي نحو 900جنيها مرحبا بنية الحكومة تحديد سعر الاقماح قبل زراعتها بعد اعلان وزير التموين الاتفاق مع وزارة الزراعة علي تحديد سعر أردب القمح قبل زراعته، موضحا أن هذه الخطوة سوف تحفز المزارعين علي زيادة مساحات زراعة الاقماح.

وأضاف «أبوصدام»، أن مصر أكبر مستورد للاقماح في العالم وتستورد أكثر من 10 ملايين طن سنويا تستورد منهم الحكومة وحدها أكثر من 6 ملايين طن لدعم رغيف الخبز مما يستنزف العملة الصعبة للبلاد ويضع الأمن الغذائي المصري تحت رحمة التغيرات المناخية والسياسية والاقتصادية العالمية مؤكدا علي ضرورة وضع خطه صارمه للاكتفاء الذاتي من القمح.

واقترح نقيب الفلاحين أن تبدأ الحكومة تنفيذ الخطة بزيادة المساحات المنزرعة منه الي 4 مليون فدان مرورا بزراعة هذه المساحة بأصناف قمح معتمده لا تقل انتاجية الفدان بها عن 24 أردب وصولا إلي ضرورة تغيير بعض العادات لتقليل استهلاك المواطنين من الأقماح والاعتماد علي البدائل المتاحة بإضافة بعض الحبوب المتاحة لرغيف الخبز مثل إضافة الشعير أو الذرة الرفيعة او الذرة الشامية البيضاء او اي منتج زراعي أخر يصلح لهذا الغرض.

وكانت الحكومة متمثلة في وزارات (التموين والزراعة والمالية) قد حددت توريد القمح المحلى الموسم الماضي بسعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط.