أخبار عاجلة

رسميا..نبيل معلول مدربا جديدا لفريق الكويت الكويتي -
السد يوافق على رحيل مدربه تشافي إلى برشلونة -
تشافي يعود الى برشلونة مدربا حتى 2024 -
تشييع جثمان الكاتب الصحفي "علي العمير" ومواراة جثمانه بفيصلية جدة -
عشرات الآلاف يتظاهرون لمواجهة الآثار المناخية المدمرة الناجمة عن احترار الأرض -
متعب: بكيت بحرقة في 3 مواقف -
بوسكيتس يحرز الهدف الثاني لبرشلونة في سيلتا فيجو -
موسكو: ضرب المهاجرين عى حدود كرواتيا يظهر «معايير حقوق الإنسان» في أوروبا -
8 ورش فنية في ثاني أيام الملتقى الثقافي الثامن لشباب أهل مصر -
استهداف منزل برلماني عراقي بقنبلة يدوية بسبب الانتخابات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

متحدث رابطة الأندية : منعرفش مصير الكأس والجبلاية مسؤولة عنه ودرع جديد للدوري

Print
متحدث رابطة الأندية : منعرفش مصير الكأس والجبلاية مسؤولة عنه ودرع جديد للدوري متحدث رابطة الأندية : منعرفش مصير الكأس والجبلاية مسؤولة عنه ودرع جديد للدوري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال العميد ثروت سويلم عضو رابطة أندية الدوري الممتاز، إنه سيتم تصميم درع جديد لبطولة الدوري في الموسم الحالي يتناسب مع البطولة، وسيتم تغيير شعار الدوري في أقرب مناسبة.
وأشار سويلم عبر برنامج البريمو إلى أنه سيتم تحديد موعد بطولة كأس الرابطة في أقرب اجتماع لرابطة الأندية موضحا أن المشاركة في هذه البطولة سيكون إجباريا وبجوائز ضخمة وستبدأ بدون اللاعبين الدوليين.
وأكد أن الرابطة ستطلق جوائز للاعب الشهر بجانب أفضل لاعب في الموسم وأفضل حارس مرمى.
وأوضح أن بطولة كأس تم تأجيلها لأجل غير مسمى ولا تعلم الرابطة مستقبلها لأن اتحاد الكرة المسؤول عنها.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 ورش فنية في ثاني أيام الملتقى الثقافي الثامن لشباب أهل مصر

8 ورش فنية في ثاني أيام الملتقى الثقافي الثامن لشباب أهل مصر

إصابة 7 في إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

إصابة 7 في إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

طلاب جامعة الأقصر يشاركون في الملتقى الأول لطلاب «من أجل مصر» 

طلاب جامعة الأقصر يشاركون في الملتقى الأول لطلاب «من أجل مصر» 

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل في قليوب

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل في قليوب