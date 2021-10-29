متحدث رابطة الأندية : منعرفش مصير الكأس والجبلاية مسؤولة عنه ودرع جديد للدوري

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قال العميد ثروت سويلم عضو رابطة أندية الدوري الممتاز، إنه سيتم تصميم درع جديد لبطولة الدوري في الموسم الحالي يتناسب مع البطولة، وسيتم تغيير شعار الدوري في أقرب مناسبة.

وأشار سويلم عبر برنامج البريمو إلى أنه سيتم تحديد موعد بطولة كأس الرابطة في أقرب اجتماع لرابطة الأندية موضحا أن المشاركة في هذه البطولة سيكون إجباريا وبجوائز ضخمة وستبدأ بدون اللاعبين الدوليين.

وأكد أن الرابطة ستطلق جوائز للاعب الشهر بجانب أفضل لاعب في الموسم وأفضل حارس مرمى.

وأوضح أن بطولة كأس مصر تم تأجيلها لأجل غير مسمى ولا تعلم الرابطة مستقبلها لأن اتحاد الكرة المسؤول عنها.