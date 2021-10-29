«زى النهارده» اتفاقية القسطنطينية فى 29 أكتوبر 1888

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اتفاقية القسطنطينية هى معاهدة تجارية مصرية دولية متعددة الأطراف، ويمكن الاطاع علي ملابسات توقيعها وموادها كاملة علي الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس وقد تم توقيعها «زى النهارده» فى 29 أكتوبر1888 بين بريطانيا والإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا.. نصت المعاهدة على حرية الملاحة فى قناة السويس، واعترفت بسيادة مصر على القناة، كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة، والامتناع عن عمل أى عمليات عسكرية فيها، وحصلت مصر بموجب الاتفاقية على السيطرة الشكلية على قناة السويس، وحينها كانت فرنسا لاتزال تسيطر على القناة وعلى غالبية أسهم شركة قناة السويس، وتطلعت بل عمدت إلى إضعاف السيطرة البريطانية على القناة، وحاولت إقناع الرأى العام الأوروبى لصالح تدويل القناة، وتضمنت الاتفاقية فى المادة الأولى ضمان مرورجميع السفن خلال الحرب والسلام، وكان هذا يتعارض مع المادة العاشرة، التى تسمح للخديو باتخاذ تدابير «للدفاع عن مصر والحفاظ على النظام العام».. وهذه الفقرة الأخيرة استخدمت كذريعة من قبل بريطانيا فى الحرب العالمية الثانية، ومما جاء فى البندين الأول والثانى من الاتفاقية تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة فى زمن السلم كما فى زمن الحرب لجميع السفن التجارية والحربية دون تمييز بين جنسياتها، وبناء على ذلك فقد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم المساس بحرية استعمال القناة، ولن تكون القناة خاضعة مطلقا لاستعمال حق الحصار البحرى، وتتعهد الدول العظمى بعدم المساس بسلامة القناة.