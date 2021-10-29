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«زى النهارده» العدوان الثلاثي على في 29 أكتوبر 1956

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«زى النهارده» العدوان الثلاثي على مصر في 29 أكتوبر 1956 «زى النهارده» العدوان الثلاثي على في 29 أكتوبر 1956

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عرف هذا العدوان على باسم أزمة السويس، وأيضا باسم العدوان الثلاثى، وهى حرب وقعت أحداثها في مصر«زى النهارده» في ٢٩ أكتوبر١٩٥٦وكانت الدول التي اعتدت عليها هي فرنسا وإسرائيل وبريطانيا على إثر قيام جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس، وتعرف أيضاً هذه الحرب بحرب ١٩٥٦وكانت قد وقعت اتفاقية في ١٩ أكتوبر ١٩٥٤سميت اتفاقية الجلاء، وتم جلاء آخر جنود بريطانيا من ميناء بورسعيد في أوائل يونيو ١٩٥٦، وفى ١٨ يونيو ١٩٥٦أعلنت بريطانيا الجلاء عن مصر، وفى مساء الخميس ٢٦ يوليو ١٩٥٦ وأثناء الاحتفال بأعياد الثورة، أعلن عبدالناصر في خطاب الثورة من الإسكندرية قرارتأميم قناة السويس المصرية، والذى وقع العدوان على أثره، غير أن التأميم لم يكن السبب الوحيد لاعتداء هذه الدول على مصر، فلقد كان لكل دولة من الدول التي شاركت في العدوان أسبابها، كان منها توقيع مصر اتفاقية مع الاتحاد السوفييتى تقضى بتزويد مصر بالأسلحة المتقدمة والمتطورة بهدف تقوية القوات المسلحة لردع إسرائيل، والتى رأت أن تزويد مصر بالأسلحة المتطورة يهدد بقاءها، كما كان دعم مصر للثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسى وإمدادها بالمساعدات العسكرية مبررا فرنسيا للمشاركة في العدوان، فضلاً عن تأميم قناة السويس الذي منع إنجلترا من التربح من القناة، التي كانت تديرها قبل التأميم، وكان هذا مبررا لمشاركة بريطانيا، وفى ٧ نوفمبر، تقدمت القوات الأنجلوفرنسية خمسة وثلاثين كيلومترا على امتداد قناة السويس بعد أن احتلت بورسعيد، إلا أن تحذير موسكو باستخدام القوة في حال استمرت العمليات القتالية لعب دوره في وقف العدوان.

المصرى اليوم

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