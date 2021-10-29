اعتماد مشروعي قرارين مصريين بشأن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية ومخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط

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أعلن السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن اللجنة الأولى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مشروع القرار المصري بشأن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ومشروع القرار الخاص بمخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط، وذلك بأغلبية الأعضاء في اللجنة الأولى.

​وقال مندوب مصر الدائم إن قرار إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يدعو كافة الدول التي لم تنضم بعد لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للانضمام لها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وإخضاع كافة منشآتها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام الضمانات الشاملة بالوكالة.

أوضح مندوب مصر الدائم أن القرار الخاص بمخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط، والذي تقدمه مصر إلى اللجنة الأولى بالجمعية العامة نيابة عن الدول العربية، يؤكد على أهمية السعي لتنفيذ قرار مؤتمر المراجعة والتمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995 بشأن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط خاصة أن قرار عام 1995 مازال ساريا.