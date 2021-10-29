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يسافر الإسكندرية اليوم الجمعة ويعسكر ببرج العرب استعدادا للطلائع

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الزمالك يسافر الإسكندرية اليوم الجمعة ويعسكر ببرج العرب استعدادا للطلائع يسافر الإسكندرية اليوم الجمعة ويعسكر ببرج العرب استعدادا للطلائع

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون انتظام الفريق في معسكر مغلق اليوم الجمعة، ببرج العرب استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل.

ويخوض الفريق تدريبه في الثالثة عصر اليوم، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء على أن يعلن بعدها المدير الفني عن القائمة التي ستنتظم في المعسكر لخوض اللقاء.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان الزمالك فاز على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وسجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد زيزو وعمر السعيد.

المصرى اليوم

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