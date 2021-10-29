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يودي الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي للفريق الأبيض للاعب لتنفيذه.

ويؤدي اللاعب تدريباته التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، سجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد «زيزو» وعمر السعيد.