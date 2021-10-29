رابطة الأندية تتحدى لجنة الحكام : القمة بحكام أجانب

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قال العميد ثروت سويلم عضو رابطة أندية الدوري الممتاز، إن الصافرة الأجنبية الأقرب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 5 نوفمبر المقبل بالدوري.

وأشار سويلم عبر برنامج البريموإلى أن الأهلي والزمالك لم يتقدما حتى الآن بطلب رسمي لاستدعاء حكام أجانب، لكن في حالة تقدم أحدهما أو أي فريق بطلب رسمي سيتم السماح له مع تحمل التكلفة المالية.

ونفى س ءويلم ما تردد حول إمكانية استقدام حكام عرب لإدارة لقاء القمة في ظل شعبية الأهلي والزمالك في الوطن العربي، والتي قد تؤثر على انتماء أي حكم، مؤكداً أنه في حالة استقدام صافرة أجنبية سيكون الحكم من أوروبا.

وأوضح أن قرار عودة الحكام الأجانب حماية للتحكيم المصري ليس أكثر في ظل منافسة صعبة بالدوري.