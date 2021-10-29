جمال الغندور : انتبه من فضلك الكرة المصرية ترجع للخلف بسبب للأهلي والزمالك

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أكد جمال الغندور ، رئيس لجنة الحكام الأسبق باتحاد الكرة ، أن إسناد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك لحكام مصريين يمنح التحكيم ثقة أكبر من جانب مسؤولي باقي أندية الدوري.

وأوضح الغندور أن إدارة هذه المباراة بصافرة أجنبية يعطي شعوراً سلبيا للتحكيم، مؤكداً أن هناك أمر غير موجود على أرض الواقع وهو صدور قرار وزاري بتعيين حكام أجانب لمباريات القمة ولم تظهر يوما للرأي العام.

وأشار إلى أن التحكيم المصري أثبت نجاحه في لقائي القمة بالدوري بالموسم الماضي، خاصة في ظل مستوى محمود البنا وأمين عمر الرائع خلال اللقائين، وبالتالي ليس طبيعيا أن يعود الأمر للخلف مرة آخرى، ويتم الاستعانة بحكام أجانب.