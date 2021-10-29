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بعد التعادل مع المصري .. مدرب المحلة يوجه رسالة للإدارة والجماهير

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بعد التعادل مع المصري .. مدرب المحلة يوجه رسالة للإدارة والجماهير بعد التعادل مع المصري .. مدرب المحلة يوجه رسالة للإدارة والجماهير

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قال محمد عودة المدير الفني لفريق غزل المحلة، إن التعادل مع المصري بهدف لكل فريق بالجولة الأولى للدوري نتيجة مرضية.
وأشار عودة عبر برنامج البريمو إلى أن غزل المحلة آخر فريق أبرم صفقات في الدوري، وكان أقل بدنيا من المصري الذي خاض مباراتين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وأوضح أنه راضٍ بالتعادل مع فريق كبير بقيمة المصري، مؤكداً أن المحلة صنع فرصا على مرمى الفريق البورسعيدي، خاصة عن طريق عبده يحيى.
وقال عودة: «أشكر مجلس الإدارة على دعمهم واختيارهم لي بعد تجارب في الدوري الليبي مع النصر وأهلي بنغازي، وسعيد بتواجدي مع فريق عريق بقيمة غزل المحلة وأملك فريقاً رائعاً بين عناصر الخبرة والشباب ومع مرور الوقت سيتحسن الأداء ونقدم مستويات ترضي جماهير المحلة».
وأوضح أن القادم أفضل بالنسبة لغزل المحلة، مؤكداً أن الفريق رحل عن صفوفه 17 لاعباً دفعة واحدة وبالتالي في مرحلة تكوين وبناء فريق جديد.

المصرى اليوم

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