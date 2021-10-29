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إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا

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إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا

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أصيب راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد بالمنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 127 ه ط ه ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، شمال قرية الشيخ فضل، أمام مركز بني مزار، شمال المنيا. نتيجة اختلال في عجلة القيادة .

تسبب الحادث في إصابة مخلص مصري حبيب، 41 عاما راهب البطريركية الأقباط الكاثوليك، مقيم بالقاهرة، باشتباه كسر بالعمود الفقري.

تم نقل المصاب إلى مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

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