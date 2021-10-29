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مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

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مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

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أكد المهندس مصطفى مراد فهمي نائب رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، تدعم الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق.

وقال مصطفى مراد فهمي في تصريحات تليفزيونية : «شركة الكرة تدعم موسمياني، وتتفهم أسباب خسارة الدوري والسوبر المحلي».

وأضاف: «عمل موسيماني، كمدرب أفريقي في الأهلي سابقة تاريخية تحسب للنادي»، مضيفًا :«تجديد تعاقد موسيماني، سابق لأوانه والنتائج سيكون لها دور».

وتابع:«نستهدف تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي مع السنة الأولى لشركة كرة القدم»، مشيرًا إلى الشركة، ستهتم بجودة النقل التليفزيوني وصياغة عقود البث الجديدة.

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