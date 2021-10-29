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الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون

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الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون

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التقى مساء الخميس، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، باجتماع فرح وعطاء بكنيسة العائلة المقدسة بالزيتون، بمشاركة القمص الدكتور أوغسطينوس منير، راعي الكنيسة، والأب ماجد مؤنس، راعي كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين.

بدأ اللقاء بالصلاة الافتتاحية، ثم ألقى الأنبا باخوم كلمة حول «رسالة أغنياء السن».

واختتم الاجتماع بالاحتفال بالذكرى التاسعة لتأسيس اجتماع فرح وعطاء بالرعية.

وعقب ذلك، التقى الأب المطران باجتماع الشباب بالكنيسة، بمشاركة الأب الراعي، حيث أعطى نيافة الأنبا باخوم الكلمة الروحية بعنوان «تأثير الكلمة في حياتنا»، انطلاقًا من وثيقة قداسة البابا فرنسيس حول «المسيح يحيا».

المصرى اليوم

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