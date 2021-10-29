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بسبب امرأة .. اشتباكات بين عائلتين وحريق منزل دون إصابات فى قنا

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بسبب امرأة .. اشتباكات بين عائلتين وحريق منزل دون إصابات فى قنا بسبب امرأة .. اشتباكات بين عائلتين وحريق منزل دون إصابات فى قنا

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سيطرت قوات الأمن بمحافظة قنا، على اشتباكات نشبت بين عائلتين بسبب امرأة بمركز أبوتشت.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات بوقوع اشتباكات بين عائلتين بمركز أبوتشت شمالي قنا، وحريق منزل.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بين العائلتين، للحد من تجدد الاشتباكات.

وكشفت التحريات الأولية، أن الواقعة بسبب أن امرأة كانت متزوجة من أحد أقاربها، وطُلقت منذ قرابة عام، بعد أن أنجبت طفلة، وحاول الأهالي التدخل لعودتها إلى زوجها، ولكن والدها رفض، وقرر زواجها من آخر وبعد عقد قرانها وفي ليلة حنتها اليوم، نشبت مشادات بين أسرة طليقها واسرتها، أسفر عن اشتعال النيران في منزل دون وقوع إصابات وتم السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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