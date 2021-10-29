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محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية

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محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء الخميس، مركز معلومات شبكات المرافق ووحده نظم المعلومات الجيومكانية، وذلك لمتابعة آخر تطورات أعمال الميكنة الخاصة بمركز تراخيص المحال التجارية .

واستمع محافظ بورسعيد إلى شرح عن تطبيق رخص الاشغال من مهندسى تطوير النظم والدعم الفنى، وتناول الشرح تطبيق موبايل ابليكيشن خاص بالمتابعة الميدانية على نظام iOS ونظام android، وكذلك تطبيق web application خاص بخدمة العملاء ومديرى النظام، والذى يعتمد على قاعدة بيانات لمنتفعى الاشغال وتخصيص id لكل منتفع بخاصيه qr

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة استكمال قاعدة البيانات بكافة أحياء المحافظة، وذلك ف إطار الاستعدادات الأخيرة لافتتاح مركز تراخيص المحال التجارية، موضحا أنه سيتم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات بالمحافظة، بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة بهم، وذلك في إطار المنظومة الرقمية الشاملة التي تشملها كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، ويحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة .

كان محافظ بورسعيد قد أجرى عدة جولات لتفقد أعمال إنشاء وتجهيز مركز تراخيص المحلات الجديد بحى المناخ، والذي يختص بإصدار تراخيص للمحلات بجميع المحافظة، ويحتوى على أحدث النظم الإلكترونية والتى تساهم في سرعة الأداء وإنجاز الأعمال تماشيا مع التحول الرقمى الجديد ببورسعيد في كافة المجالات .

المصرى اليوم

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