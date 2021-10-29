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الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات

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الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات

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أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال الـ4 سنوات المقبلة.

جاء ذلك طبقًا لصدور القانون 148 لسنة 2021، بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للهيئات الرياضية.

وأكد النادي السكندري أنه سيتم تأجيل عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، لموعد لاحق سيتم تحديده فيما بعد.

يذكر أن نادي الاتحاد السكندري قرر من قبل فتح باب الترشح يوم 31 أكتوبر الجاري على أن تعقد الجمعية العمومية يوم 24 ديسمبر المقبل.

المصرى اليوم

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