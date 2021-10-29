أخبار عاجلة

متعب: بكيت بحرقة في 3 مواقف -
بوسكيتس يحرز الهدف الثاني لبرشلونة في سيلتا فيجو -
موسكو: ضرب المهاجرين عى حدود كرواتيا يظهر «معايير حقوق الإنسان» في أوروبا -
8 ورش فنية في ثاني أيام الملتقى الثقافي الثامن لشباب أهل مصر -
استهداف منزل برلماني عراقي بقنبلة يدوية بسبب الانتخابات -
ضبط مدرس تحرش بطفلة 6 سنوات أثناء درس خصوصي في تونس -
أمريكا تسحب دبلوماسيييها غير الأساسيين من إثيوبيا -
أول دولة في العالم تفرض التطعيم الإجباري للأطفال ضد كورونا.. تعرف عليها -
محافظ أسوان: جهاز تنمية المشروعات يتبنى 939 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بإستثمارات 34.3 مليون جنيه -
بلماضى يختار 25 لاعبًا لمعسكر الجزائر إستعدادًا لمواجهتي جيبوتى وبوركينا فاسو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه

Print
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراقب كوريا الجنوبية، تحركات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، باستمرار، وإذا كانت هيئته جزء من المتابعة فبعدما خسر كيلوجرامات من وزنه، ذكر نائب برلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم عن وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية وفقا للنائب «كيم بيونغ-كي» ،إن الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونغ-أون» يبدو أنه خسر 20 كيلوجراما من وزنه، بعد أن كان يزن في السابق نحو 140 كيلوجراما.

ونفى المسؤول الشائعات أن بيونغ يانغ كانت تستخدم بديلا يشبه الزعيم «كيم» خلال ظهوره العلني الأخير، وقال النائب إن وكالة الاستخبارات توصلت إلى هذا التقييم بعد إجراء دراسة مفصلة عن صحة الزعيم الكوري الشمالي باستخدام الذكاء الاصطناعي والأساليب العلمية الأخرى، وفقا لوكالة «يونهاب».

وأفادت وكالة الاستخبارات الوطنية أن ربما تكون قد قامت بإعادة معالجة قضبان الوقود النووي المستهلك في مجمعها النووي الرئيسي في «يونغبيون» في الفترة من فبراير إلى يوليو. ومن خلال إعادة معالجة قضبان الوقود المستهلك، يمكن لكوريا الشمالية الحصول على البلوتونيوم الذي يستخدم في صنع الأسلحة النووية.

وحول الصعوبات الاقتصادية لكوريا الشمالية، قالت الوكالة إن التجارة عبر الحدود مع الصين سجلت 185 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل ثلث المستوى خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للنائب «ها تيه-كيونغ» عن حزب سلطة الشعب، المعارض الرئيسي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية عن زيارة بابا الفاتيكان لكوريا الشمالية: ممكنة

كوريا الجنوبية عن زيارة بابا الفاتيكان لكوريا الشمالية: ممكنة

كوريا الشمالية تدعو لاتخاذ إجراءات وقائية شاملة ضد فيروس كورونا خلال فصل الشتاء

كوريا الشمالية تدعو لاتخاذ إجراءات وقائية شاملة ضد فيروس كورونا خلال فصل الشتاء