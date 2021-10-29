الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه

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تراقب كوريا الجنوبية، تحركات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، باستمرار، وإذا كانت هيئته جزء من المتابعة فبعدما خسر كيلوجرامات من وزنه، ذكر نائب برلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم عن وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية وفقا للنائب «كيم بيونغ-كي» ،إن الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونغ-أون» يبدو أنه خسر 20 كيلوجراما من وزنه، بعد أن كان يزن في السابق نحو 140 كيلوجراما.

ونفى المسؤول الشائعات أن بيونغ يانغ كانت تستخدم بديلا يشبه الزعيم «كيم» خلال ظهوره العلني الأخير، وقال النائب إن وكالة الاستخبارات توصلت إلى هذا التقييم بعد إجراء دراسة مفصلة عن صحة الزعيم الكوري الشمالي باستخدام الذكاء الاصطناعي والأساليب العلمية الأخرى، وفقا لوكالة «يونهاب».

وأفادت وكالة الاستخبارات الوطنية أن كوريا الشمالية ربما تكون قد قامت بإعادة معالجة قضبان الوقود النووي المستهلك في مجمعها النووي الرئيسي في «يونغبيون» في الفترة من فبراير إلى يوليو. ومن خلال إعادة معالجة قضبان الوقود المستهلك، يمكن لكوريا الشمالية الحصول على البلوتونيوم الذي يستخدم في صنع الأسلحة النووية.

وحول الصعوبات الاقتصادية لكوريا الشمالية، قالت الوكالة إن التجارة عبر الحدود مع الصين سجلت 185 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل ثلث المستوى خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للنائب «ها تيه-كيونغ» عن حزب سلطة الشعب، المعارض الرئيسي.