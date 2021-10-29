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144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان

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144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان 144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إرسال نحو 144 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان وللمتضررين من الأزمة الأفغانية في المنطقة، لترتفع القيمة الإجمالية لمثل تلك المساعدات في عام 2021 إلى ما يقرب من 474 مليون دولار، وفقا لـ « اليوم».

وسبق أن أعلنت أمريكا يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان، وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، وفي 15 أغسطس سيطرت حركة «طالبان» على العاصمة كابول حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما هرب الرئيس أشرف غني.

ولا تزال العديد من الدول تراقب تعهدات الأفغانية الجديدة حتى يتسنى الاعتراف بها.

المصرى اليوم

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