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وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

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وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"
ثمنت لـ"سبق" دورها في تحسين الخدمات البلدية من خلال نشر الملاحظات

وعدت بحلول عاجلة..

أرجعت أمانة جدة تكسر شوارع حي الواحة بشرق طريق الحرمين إلى ارتفاع منسوب المياه السطحية بسبب عدم تغطية الصرف الصحي للحي.

وقالت الأمانة في رد لها على لسان محمد بن عبيد البقمي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي، تلقته الصحيفة، إنه "إشارة إلى ما نشر في "سبق" تحت عنوان ("سبق" نشرت المعاناة منذ 4 أشهر.. أمانة جدة تتجاهل مطالبات سكان "الواحة" بمعالجة الطريق)، نفيدكم بحسب إفادة الجهة المعنية، بأن الحي المذكور من الأحياء التي لا تغطيها شبكة الصرف الصحي، والأمانة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع لتخفيض منسوب المياه السطحية من خلال إدارة الحلول العاجلة، وذلك على مرحلتين الأولى بمسافة 450 متراً، ومتوقع الانتهاء منها في 20 نوفمبر، والثانية بمسافة 450 متراً ومتوقع الانتهاء منها في نهاية ديسمبر 2021 م.

وأشارت بأنه تم حصر الشوارع جراء الطفوحات المائية لرفع ضررها وتسويتها وتمهيدها مؤقتاً لتسهيل ومرور حركة السيارات، نظراً لعدم تكامل بنية شبكة الصرف الصحي، مما تسبب في تلف الطبقة الإسفلتية، وتكون الحفر والتشققات.

وأضافت بأنه تم ترسية وتوقيع عقد مشروع "صيانة الشوارع شرق محافظة جدة- بلدية أبرق الرغامة"، حيث إن الحي المشار ضمن أولويات الأمانة لخطط صيانة الشوارع حال اكتمال البنى التحتية من إنشاء شبكات الصرف الصحي وأعمال تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار.
وعبرت الأمانة عن شكرها لـ"سبق" على المساهمة في تحسين الخدمات البلدية من خلال نشر الملاحظات في أحياء محافظة جدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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