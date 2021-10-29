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"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

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تشمل عددًا من المحافظات .. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة والبطحاء والدمام العديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد الباحة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق بلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة النماص وتنومة وبلقرن ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة ثول وجدة ورابغ ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة أيضا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

حالة الطقس الأرصاد المركز الوطني للأرصاد ضباب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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