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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس بشأن تولي وزير التعليم العالي القيام بأعمال وزارة الصحة

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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الحكومة بشأن تولي وزير التعليم العالي القيام بأعمال وزارة الصحة الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس بشأن تولي وزير التعليم العالي القيام بأعمال وزارة الصحة

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نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الجمعة، قرار رئاسة مجلس الوزارء، رقم ٢٩٠١ لسنة ٢٠٢١ ، بشأن تولي الدكتور خالـد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القيام بأعمال وزارة الصحة، لحين شفاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

جاء القرار بناء على طلب الإجازة المرضية المقدم من الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان.

يأتى القرار بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات وباختيار من يقوم من السادة الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.

المصرى اليوم

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