تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الجمعة 29 أكتوبر إلى الأربعاء 3 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

ويتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا اليوم الجمعة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح- الإسكندرية- كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- دمياط- وبورسعيد) على فترات متقطعة 30%-50% تقريباً وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة 20%.

واعتبارا من يوم السبت تحدث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وذلك كما يلي:

يوم السبت:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا (السلوم-مطروح- البحيرة- كفر الشيخ- الاسكندرية- الدقهلية- بورسعيد- الاسماعيلية) على فترات متقطعة 50-60% تقريباً.

- أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على فترات متقطعة 30% تقريباً.

- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة 20% تقريبا.

يوم الأحد:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة 50-60% تقريبا.

- أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووجنوب الدلتا على فترات متقطعة 30% تقريبا.

- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة 20% تقريبا.

يوم الاثنين:

يتوقع سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمرعلى فترات متقطعة 20%، تقريباً

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الجمعة 29 أكتوبر إلى الأربعاء 3 نوفمبر 2021

- درجات الحرارة الجمعة 29 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 34 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 37 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة السبت 30 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 20، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 31 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 1 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 2 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 3 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

ودعت الهيئة إلى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الجمعة 29 أكتوبر إلى الأربعاء 3 نوفمبر 2021.