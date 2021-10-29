مدمن «شابو» يستدرج شاب ويهتك عرضه في قنا

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أصيب شاب بجروح متفرقة بالجسم، بعد أن هتك عرضه نتيجة التعدي عليه جسديا بنجع حمادي.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا، إخطارًا، بإصابة «عاطف. ز.ا» 17 عاما، بجروح متفرقة بالجسم، وهتك عرض، بعد التعدي عليه جسديا بنجع حمادي.

وكشفت تحريات المباحث، أن المجني عليه، استدرجه مدمن شابو مخدر، بحجة أن والد المجني عليه أصيب في حادث، وفي مكان مقطوع، تعدى عليه بالضرب وهتك عرضه.

تم نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة