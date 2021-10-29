بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

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شكر الملك وولي العهد على دعمهما المتواصل لشعبه

أكد المواطن الكوسوفي "يشاري"، وهو كفيف عمره 62 عامًا، أن السعودية ضمدت جراح الأسر والأيتام للشعب الكوسوفي بعطاءاتها التي لن ينساها عموم الشعب، لافتًا إلى أن مساعداتها لم تقتصر على كفالة الأيتام، بل أسهمت في إعادة الحياة إلى كوسوفو.

جاء ذلك في مقطع فيديو وثقته "سبق" في منزل الكفيف بالعاصمة بريشتينا، قدم خلاله الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على جهودهم المبذولة والمتواصلة في دعم ومساندة الشعب الكوسوفي.

وبيّن "يشاري" أنه فقد بصره منذ 16 عامًا، ويسكن بمسكنه الذي شيدته السعودية، وفي كل يوم وهو يدعو للسعودية، مبينًا أن ما قدم له أسهم في مساعدته على الرغم من الإعاقة التي يعانيها.

وقال "يشاري" في ختام حديثه لـ"سبق": "نثمن ونقدر مواقف السعودية، ونتمنى لها ولقيادتها التوفيق والتقدم"، مبديًا سعادته بزيارة "سبق" لنقل مشاعره تجاه السعودية ومواقفها الإنسانية التي لا تُنسى. ( )