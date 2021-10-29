ارتفاع أسهم شركة «فيسبوك» بنحو 3% بعد تغيير اسمها إلى «ميتا»

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ارتفعت أسهم شركة «فيسبوك» بنحو 3%، بعد إعلان مؤسسها ورئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، تغيير اسمها إلى «ميتا».

وحسب بيانات بورصة نيويورك، تقلب سعر سهم الشركة خلال العرض الافتراضي الذي أجراه، الخميس، زوكربيرغ عدة مرات متجها بشكل عام إلى الارتفاع،

وقفز هذا المؤشر بما يعادل (8.6 دولار أمريكي) فور إعلان زوكربيرغ عن تغيير اسم الشركة، وهو ما قام به في ختام العرض.

كما عرض زوكربيرغ الشارة الجديدة للشركة على شكل شريط موبيوس باللون الأزرق، لكنه لفت إلى أن أسماء الشبكات المختلفة في المجموعة ستبقى نفسها.

وكشفت وثائق مسربة أن الشركة كانت على علم بالأضرار التي أحدثتها شبكتها الاجتماعية في جميع أنحاء العالم لكنها غالبا ما تجاهلت الباحثين والعاملين لديها الذين يحاولون إصلاحها، وفقا لوكالة «تاس».